Ezine'de 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda iki araç içinde 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:35
Ezine'de 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesi Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde iki araç içinde 3’ü erkek, 3’ü kadın, 4’ü erkek çocuk ve 5’i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. 

Organizatörler H.Ş. ve T.O. gözaltına alındı. 34 GC 9440 ve 34 PM 3918 plakalı araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler H.Ş. ve T.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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