Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 70 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 16:29
Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince kentte göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bugün 3 ayrı noktada yapılan operasyonda 70 kaçak göçmen ve 3'ü yabancı uyruklu, 5 organizatör gözaltına alındı.

2 araç ile sürat botuna da el konuldu. Şüpheliler O.Y., H.B., V.Ş.S., A.Ş., K.S.'nin işlemleri sürerken kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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