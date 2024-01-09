Fabrika inşaatında iş cinayeti... 8 metre yükseklikten düşen kalıp ustası öldü!
Bor'da fabrika inşaatında 8 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki kalıp ustası Bilal K.'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Niğde'de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K. (59), yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Bilal K., kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Mağdurum'
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- Nasıl, zeki bir çocuk yetiştirilir?