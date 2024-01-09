Fabrika inşaatında iş cinayeti... 8 metre yükseklikten düşen kalıp ustası öldü!

Bor'da fabrika inşaatında 8 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki kalıp ustası Bilal K.'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:41
Fabrika inşaatında iş cinayeti... 8 metre yükseklikten düşen kalıp ustası öldü!
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Niğde'de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K. (59), yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilal K., kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Bor fabrika inşaat Niğde usta

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