Fabrika inşaatında iş cinayeti... 8 metre yükseklikten düşen kalıp ustası öldü!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:41

Güncelleme: 09.01.2024 - 13:41

Niğde'de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan kalıp ustası Bilal K. (59), yaklaşık 8 metre yüksekten zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilal K., kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.