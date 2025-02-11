Fabrikada karbonmonoksit zehirlenmesi: 17 işçi hastanelik oldu!

Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerden 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, AFAD ekipleri fabrikadaki karbonmonoksit miktarını belirlemek için ölçüm yaptı.

Fabrikada karbonmonoksit zehirlenmesi: 17 işçi hastanelik oldu!
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DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:04

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında saat 00.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; fabrikanın dokuma bölümünde çalışan 17 işçi, karın ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikâyeti nedeniyle rahatsızlandı. İşçilerin ihbarı ile fabrikaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 17 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden G.K.'nin (30) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, AFAD ekipleri de fabrikada karbonmonoksit miktarının belirlenmesi için ölçüm yaptı. AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Fabrikada tedbir amacıyla üretime son verilirken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


Etiketler: #İşçi #karbonmonoksit #Zehirlenme #fabrika

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