Kocaeli'nde faciadan dönüldü! Aydınlatma direği yayaların üzerine düştü: 6 yaralı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:55

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:56

İlçe merkezinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GL 6841 plakalı Volkswagen marka SUV tipi araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

6 YAYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk, 6 yayanın üzerine düştü. Savrulan araç ise 41 M 8044 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde yoğun kalabalık oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’si Karamürsel Devlet Hastanesi, 4’ü ise Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.