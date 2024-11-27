Kocaeli'nde korkunç olay... Evinin önündeki 6 metrelik kuyuya düştü!
Gebze ilçesinde evinin önünde bulunan 6 metrelik su kuyusuna dengesini kaybederek düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi 728/1 Sokak üzerinde S.O. adlı kadın, evinin önünde bulunan kuyuya düştü.
Kadının, kuyudan yardım çığlığını duyanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda kadın, düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yakınlarının panik yaşadığı olayda yaralanan S.O., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından kuyunun kapağının kapatıldığı görüldü. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.
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