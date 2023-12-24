Fabrikada yangın çıktı: Müdahale sürüyor!

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:17
Fabrikada yangın çıktı: Müdahale sürüyor!
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Antakya'da bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları yangını Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangına müdahale etmek için yola çıktı. 

Fabrikadaki yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan duman şehrin birçok noktasından görülüyor.


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