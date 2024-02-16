Facia kapıda... İliç'in ardından kritik Ordu uyarısı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İliç'te yaşanan maden faciasının ardından Ordu'nun Fatsa ilçesinde İngiliz firma tarafından işletilen maden sahasına dikkat çekti. Adıgüzel, "Önümüzdeki yıllarda büyük bir facia olabilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:35
Facia kapıda... İliç'in ardından kritik Ordu uyarısı
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Erzincan İliç'te, yaşanan maden faciasının ardından  9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Fatsa'daki altın madeninin de çok yakınında fay hattı olduğunu belirtti. Fatsa'nın tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Adıgüzel, "Bununla ilgili de uyardık fakat AKP'nin hem yerel yönetimleri hem genel yönetimi başta Erdoğan olmak üzere bütün uyarılarınızı yok saydılar." ifadelerini kullandı. 

"BAŞTA ERDOĞAN OLMAK ÜZERE UYARILARIMIZI YOK SAYDILAR"

Adıgüzel, şunları söyledi:

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"Tıpkı Fatsa'daki altın madeni gibi… Orada da bunun gibi büyük bir facia önümüzdeki yıllarda olabilir. Şu anda İliç’in tam altından ve maden sahasının altından fay hattı geçiyor. Yine Fatsa'da da çok yakınında bir fay hattı var. Dolayısıyla Fatsa da bu tehlikeyle karşı karşıya. Bununla ilgili de uyardık fakat AKP'nin hem yerel yönetimleri hem genel yönetimi başta Erdoğan olmak üzere bütün uyarılarımızı yok saydılar."

"FACİA KAPIDA"

Konuyla ilgili bir açıklamada da Büyük Birlik Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç’e benzer bir durum da Ordu Fatsa’da var. İngiliz firmaya ait siyanürlü altın madeni çalışma süresi dolmasına rağmen işletiliyor. Her an bir facia kapıda olabilir. Madenlerimizin peşkeş çekilmesi yetmiyor gibi, öldürülüyoruz" ifadelerini kullandı. 


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