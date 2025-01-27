Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler, hakaret ettiler: Gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Kartalkaya'daki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak dalga geçip hakaret eden 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler, hakaret ettiler: Gözaltı sayısı 6'ya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin aranıp dalga geçilmesi skandalıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. 

Yerlikaya, dün gözaltına alınan 3 kişiden sonra bugün de 18 yaşından küçük 3 kişinin emniyete getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'deki hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi."


 



Etiketler: #Kartalkaya #Ali Yerlikaya

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