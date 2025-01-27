Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler, hakaret ettiler: Gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Kartalkaya'daki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak dalga geçip hakaret eden 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yakınlarını kaybeden ailelerin aranıp dalga geçilmesi skandalıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.
Yerlikaya, dün gözaltına alınan 3 kişiden sonra bugün de 18 yaşından küçük 3 kişinin emniyete getirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'deki hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi."
Etiketler: #Kartalkaya #Ali Yerlikaya
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