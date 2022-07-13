Faciadan dönüldü: 5 kişilik aile son anda kurtuldu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip, eşi ve 3 çocuğunu indirdi. Alev topuna dönen otomobildeki yangına diğer sürücüler ile itfaiye ekipleri müdahale etti ancak araç demir yığınına döndü.

DHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:25
Faciadan dönüldü: 5 kişilik aile son anda kurtuldu!
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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli yakınlarında, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında İstanbul'dan Bursa'ya giden, içerisinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu S.Ü. (34) idaresindeki 34 AAV 312 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

ARAÇ, ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Dumanları fark eden S.Ü., aracı emniyet şeridine çekerek ailesi ile birlikte indi. Bu sırada otomobil alev topuna döndü, diğer sürücüler yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. 


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