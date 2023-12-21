Faciadan dönüldü... Arnavutköy’de yol çöktü!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:15

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:15

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Terkos Mahallesi’nde bulunan Terkos-Karaburun Caddesi’nde çökme oldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Çökme esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.