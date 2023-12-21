Faciadan dönüldü... Arnavutköy’de yol çöktü!
Arnavutköy ‘de bulunan Terkos-Karaburun Caddesi’nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Terkos Mahallesi’nde bulunan Terkos-Karaburun Caddesi’nde çökme oldu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI!
Çökme esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olması muhtemel bir faciayı önledi.
Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.
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