Faciadan dönüldü... Arnavutköy’de yol çöktü!

Arnavutköy ‘de bulunan Terkos-Karaburun Caddesi’nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:15
Faciadan dönüldü... Arnavutköy’de yol çöktü!
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Terkos Mahallesi’nde bulunan Terkos-Karaburun Caddesi’nde çökme oldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Çökme esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olması muhtemel bir faciayı önledi.

Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.


Arnavutköy çökme İstanbul yol Cadde

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