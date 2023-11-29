Sağanak yağış sonrası yol çöktü... Trafiğe kapatıldı!
Yenice'de etkili olan sağanak yağış sonrası yol çöktü. Yenice Belediye Başkanlığı, söz konusu güzergâhın trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışla birlikte dereler taştı, ilçe merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle göndü
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA!
Yağışın zaman zaman devam ettiği bölgede Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkiinde yol çöktü.
Yenice Belediye Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “İlçemiz Namazgah Ahiler Yol Çıkışı Kır Lokantası mevkiinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle belirtilen güzergah trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahların kullanılması önemle rica olunur” denildi.
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