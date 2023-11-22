Sultanbeyli'de yol çöktü... 3 metrelik çukur oluştu!

Sultanbeyli'de akşam saatlerinde cadde üzerindeki kanalizasyon kapağının çevresindeki yolda çökme meydana geldi. Olay yerinde herhangi bir kazanın yaşanmaması için polis ekipleri önlem aldı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 11:01
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerindeki kanalizasyon kapağının çevresindeki yolda, akşam saatlerinde çökme meydana geldi.

3 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR!

Yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir kaza yaşanmaması için bölgeye şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi.   

Mahalle sakini Serkan İtmeç, "Ben burada oturuyorum, yoldan geçtim fark etmedim. Sonra gittim, tekrar geldim çökmüş. İnsanlar geçiyor, arabalar birbirine giriyor. Burada daha önce birçok kaza oldu" dedi. 


Çukur çökme Sultanbeyli yol

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