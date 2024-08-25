Faciadan dönüldü: Ayvacık açıklarında lastik botları arıza yapan 8 göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botları arıza yapan ve sürüklenerek yardım talebinde bulunan 8 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ’TCSG-8’ ve ’KB-111’ tarafından hareket halindeki lastik bottaki 8 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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