Faciadan dönüldü: Balıkesir'de dolmuş taksi ile otomobil kafa kaya çarpıştı!
Balıkesir’de dolmuş taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karesi İlçesi Toygar Mahallesi Üçpınar yolunda, yolcu taşıyan 10 T 0204 plakalı dolmuş taksi ile 10 CDT 73 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
SÜRÜCÜ SIKIŞTI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan sürücü T.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yol, kısa bir süre sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat süüyor.
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