Faciadan dönüldü... Beton parçaları çocuk parkına düştü!

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın depo olarak kullanılan bölümü çocuk parkına düştü. Olay sırasında çocuk parkında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:37
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Karadolap Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre; daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın önünde depo olarak kullanılan bölüm, toprak kaymasıyla ön taraftaki sitenin çocuk parkına düştü.

BİNA MÜHÜRLENDİ!

Olay sırasında parkta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan binayı mühürledi.

Belediye ekipleri çevresine güvenlik şeridi çektikleri parkı kullanıma kapattı.


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