Faciadan dönüldü... Ceviz ağacı iki otomobilin üzerine devrildi!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:36

Güncelleme: 01.07.2023 - 09:36

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi 469 Sokak’ta saat 18.30 sıralarında kökünden çürüyen 10 metre boyundaki ceviz ağacı, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI!

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otomobillerde hasar meydana geldi.

Ağacın üstüne devrildiği otomobillerden birinin kısa süre önce karıştığı bir kaza nedeniyle hasarlı olduğu öğrenildi. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Araçların sahibi Abdurrahman Karabulut, şöyle konuştu:

"Telefon geldi, ağaç devrilmiş. Biraz yaşlı bir ağaç kökünden çürüme yapmış. Devrilince iki aracımız zarar gördü. Çok şükür yoldan geçen kimsenin canına zarar gelmedi. Daha önce aracımız kaza yapmıştı, talihsiz bir şekilde aynı aracımızın üzerine ağaç devrildi.”