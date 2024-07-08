Faciadan dönüldü... Ellerindeki çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Kütahya’da 17 ve 19 yaşlarındaki 3 genç, evde çakmak gazının patlaması sonucu ellerinden ve yüzlerinden yaralandı.
Yenidoğan Mahallesi’nde oturan S.U. (17), Ş.G. (19) ve E.Ş. (19) evlerinde gece yarısı çakmak gazıyla oynarken tüpün patlaması sonucu yaralandı. 3 genç elinde ve yüzünde oluşan yanıklarla yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi apartmanda yapılan S.U., Ş.G. ve E.Ş. ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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