Faciadan dönüldü... Feribottan baraja atladı!

Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü’ne atlayan şahıs ekipler ve yurttaşlarca kurtarıldı.

Faciadan dönüldü... Feribottan baraja atladı!
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İHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:56

Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottaki bir kişi, henüz bilinmeyen nedenden dolayı Keban Baraj Gölü’ne atladı.

Şahsın atladığını gören yurttaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi.

Feribot durdurulurken yetkililer kurtarma simidine ip bağlayarak suya attı. Simide tutunan şahıs, vatandaşlarında yardımı ile feribota çıkartıldı.

Kurtarma anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Etiketler: #Feribot #Elazığ

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