Bodrum ve Datça'da fırtına: Feribot seferleri iptal oldu

Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:39

Güncelleme: 31.03.2025 - 17:39

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Muğla'da fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı. Türkkuyusu Mahallesi'nde devrilen ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Gümbet Sahili'nde iskele üzerine inşa edilen kabin fırtına nedeniyle devrildi.

Balıkçılar ve tur tekneleri denize açılamadı. Öte yandan Datça Kumluk Sahili'nde yaklaşık 15 metrelik bir motorlu tekne alabora oydu. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.