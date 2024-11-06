Faciadan dönüldü: Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:39

Güncelleme: 06.11.2024 - 14:45

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi’nde bulunan Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre; bir öğrencinin nefes borusuna ders sırasında cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen Cihan Demir, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı.

Öğrencinin boğazına kaçan cisim, Demir’in heimlich manevrası sonucu çıktı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.