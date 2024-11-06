Faciadan dönüldü: Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı!
Elazığ’da ders sırasında bir öğrenci, boğazına cisim kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Öğretmenin heimlich manevrası sayesinde öğrenci, boğulmaktan kurtuldu.
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi’nde bulunan Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü.
Edinilen bilgilere göre; bir öğrencinin nefes borusuna ders sırasında cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden öğretmen Cihan Demir, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı.
Öğrencinin boğazına kaçan cisim, Demir’in heimlich manevrası sonucu çıktı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Elazığ #Heimlich manevrası #öğretmen #öğrenci
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