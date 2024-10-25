Otobüs şoförü 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Malatya'da belediye otobüsünde nefes borusuna çikolata kaçan çocuk, şoförün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Elemendik Konteyner Kent hattında sefer yapan belediye otobüsünde, annesinin kucağında seyahat eden 2 yaşındaki çocuğun nefes borusuna çikolata kaçtı.
Durumu fark eden şoför Mustafa Baştuğ, annesinin kucağından aldığı çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Şoförün çocuğu kurtardığı anlar otobüsün iç kamerasınca görüntülendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğazına çikolata kaçması sonucu nefes alamayan ve ciddi bir hayati tehlike atlatan 2 yaşındaki evladımızı Heimlich manevrasıyla kurtaran kıymetli çalışma arkadaşımız, şoförümüz Mustafa Baştuğ'u tebrik ediyorum. Bu olay, ilk yardım eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum olarak bu konuda bilinçli olmalıyız" ifadelerini kullandı.
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