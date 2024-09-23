Faciadan dönüldü... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ters yöne geçerek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Faciadan dönüldü... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:06

Feci kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 41 ARG 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters yöne geçti.

Araç, karşı yönden gelen Ahmet Berkay Y. idaresindeki 41 AGT 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Etiketler: #kocaeli

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