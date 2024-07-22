Faciadan dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu

Eskişehir-Ankara yolu üzeri Karaboğaz mevkiinde kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 07:44
Faciadan dönüldü: Karpuz dolu kamyon tren raylarına uçtu
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Edinilen bilgilere göre, 51 EZ 617 plakalı karpuz dolu kamyonun sürücüsü O.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten tren raylarına uçtu.

Çevrede bulunan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen 31 yaşındaki sürücü O.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerin inceleme başlattığı kazada ise rayların boş olması facianın eşiğinden dönülmesini sağladı.


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