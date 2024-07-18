Fırtına ve sağanak Gümüşhane'yi vurdu! Çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na ait şantiye binalarının çatıları uçtu.

DHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:31
Abone Ol google-news

Köse ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri olan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Kuvvetli yağış sonrası bölgede dolu ve fırtına da etkili oldu.

Etkili yağışlar nedeniyle sel sularının dolduğu yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları zarar gördü.

Fırtına nedeniyle yapımı süren Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinde şantiye binalarının çatıları da uçtu. Yüksek rakımlı birçok köyde taşkınlar yaşanırken, ekipler ilçede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.


Gümüşhane haberleri sel haberleri sağanak haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de sağanak yağış faciaya yol açtı: Elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetti

İzmir'de sağanak yağış faciaya yol açtı: Elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetti
İzmir'de sağanak: Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü

İzmir'de sağanak: Bayraklı'da metrekareye 39,7 kilogram yağış düştü
Fırtına ve sağanak Adana'yı vurdu: Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...

Fırtına ve sağanak Adana'yı vurdu: Ağaçlar devrildi; Çatılar, reklam panoları uçtu...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler