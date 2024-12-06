Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç, çiçek bahçesine uçtu: 2 yaralı

Bursa’da viraja hızlı giren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, ağaçları ve demir korkulukları aşıp çiçek bahçesine uçtu. Takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç, çiçek bahçesine uçtu: 2 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:10

Feci kaza Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan sürücü, araçla viraja sert girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçları devirip, demir korkulukları aştı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çiçek bahçesine uçup takla atan araçta sıkışan yolcu Meltem A. ve Buse P.’nin yardımına koşan çevredekiler, 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk ederken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Bursa

İlgili Haberler

Bursa'da akılalmaz olay: Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı bebek öldü

Bursa'da akılalmaz olay: Annesinin emzirirken uyuyup üzerine yattığı bebek öldü
Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Bursa Mudanya sallandı...

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem! Bursa Mudanya sallandı...
Yücel Kömlek tarafından katledilmişti! Bursa'daki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar: Hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş...

Yücel Kömlek tarafından katledilmişti! Bursa'daki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar: Hak kazandığı ev için tazminatını almaya gidiyormuş...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler