Tankeri emniyet şeridine çeken şoföre kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, arızalanınca emniyet şeridine çektiği tankerden inen Metin Güneş’e (57), seyir halindeki kamyon çarptı. Güneş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kamyon şoförü İhsan Canbaz (46) ise yaralandı.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:26
Tankeri emniyet şeridine çeken şoföre kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Gebze- Orhangazi- İzmir Otobanı Orhangazi ilçesi Gedelek Viyadüğü yakınlarında, 7 Kasım Pazartesi saat 02.00 sıralarında; Bursa’dan İstanbul yönüne giden Metin Güneş'in kullandığı 34 ZBV 83 plakalı tanker arızalandı.

Güneş, tankeri emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Bu sırada aynı yönde olan İhsan Canbaz (46) yönetimindeki 16 AB 306 plakalı ve yedek parça yüklü kamyon, önce park halindeki tankere ardından da tankerin yanında duran Güneş’e çarptı.

Kamyonun kasasından savrulan otomobil yedek parçalarının da çarptığı Güneş ağır, kamyon şoförü Canbaz ise hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi yapılan tanker şoförü Güneş, ambulansla kaldırılarak tedaviye alındığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tanker ve kamyon, vinçle otobandan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tanker Emniyet kaza

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler