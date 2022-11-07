Tankeri emniyet şeridine çeken şoföre kamyon çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:26

Gebze- Orhangazi- İzmir Otobanı Orhangazi ilçesi Gedelek Viyadüğü yakınlarında, 7 Kasım Pazartesi saat 02.00 sıralarında; Bursa’dan İstanbul yönüne giden Metin Güneş'in kullandığı 34 ZBV 83 plakalı tanker arızalandı.

Güneş, tankeri emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Bu sırada aynı yönde olan İhsan Canbaz (46) yönetimindeki 16 AB 306 plakalı ve yedek parça yüklü kamyon, önce park halindeki tankere ardından da tankerin yanında duran Güneş’e çarptı.

Kamyonun kasasından savrulan otomobil yedek parçalarının da çarptığı Güneş ağır, kamyon şoförü Canbaz ise hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi yapılan tanker şoförü Güneş, ambulansla kaldırılarak tedaviye alındığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tanker ve kamyon, vinçle otobandan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.