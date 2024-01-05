Faciadan dönüldü: Minibüs akaryakıt pompalarını teğet geçti

Düzce’de sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs akaryakıt istasyonunda bulunan dolum pompalarını teğet geçti. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 12:46
Faciadan dönüldü: Minibüs akaryakıt pompalarını teğet geçti
Abone Ol google-news

Feci kaza, Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, S.D. idaresindeki 81 ACT 496 plakalı kapalı kasa minibüs, istasyon yanından çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Akaryakıt pompalarına çok yakın geçen minibüs bariyere çarparak durabildi. Maddi hasar ile sonuçlanan kaza anı işe bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


İlgili Haberler

Konya'da minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı

Konya'da minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı
Minibüs park halindeki tıra ok gibi saplandı: 'Rüyadayım zannettim!'

Minibüs park halindeki tıra ok gibi saplandı: 'Rüyadayım zannettim!'
Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!

En Çok Okunan Haberler