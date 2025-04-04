Faciadan dönüldü! Motosikletli polis timi kazaya karıştı: 1 polis yaralandı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:53

Güncelleme: 04.04.2025 - 17:55

Efeler ilçesi Egemenlik Bulvarı üzerinde, panelvan sürücüsü, Egemenlik Bulvarı’ndan Orhan Gazi Caddesi’ne dönüş yapmaya çalışırken, yanında seyreden polis motosikletini fark etmedi.

1 POLİS YARALANDI

Ani bir şekilde dönüş yapan araç, polis motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere savrulurken, polis memuru Y.U. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU İYİ

Yaralı polis memuru, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Y.U’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.