Faciadan dönüldü! Motosikletli polis timi kazaya karıştı: 1 polis yaralandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde, Motosikletli Polis Timi ile panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.
Efeler ilçesi Egemenlik Bulvarı üzerinde, panelvan sürücüsü, Egemenlik Bulvarı’ndan Orhan Gazi Caddesi’ne dönüş yapmaya çalışırken, yanında seyreden polis motosikletini fark etmedi.
1 POLİS YARALANDI
Ani bir şekilde dönüş yapan araç, polis motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere savrulurken, polis memuru Y.U. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
DURUMU İYİ
Yaralı polis memuru, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Y.U’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #polis #Polis memuru
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