Faciadan dönüldü: Otomobil, 15 metreden apartman boşluğuna düştü

07 Aralık 2022 Çarşamba, 13:01

Feci kaza, 7 Aralık Çarşamba öğle saatlerinde ilçenin Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyler Öztürk idaresindeki 55 DZ 530 plakalı otomobil, yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkarak, hızlandı.

Demir korkuları aşıp, inşası süren 7 katlı apartmanın duvarına çarpan otomobil, 15 metre yüksekten boşluğa düştü.

Sıkıştığı yerden çevredeki işçilerin çıkardığı sürücü, ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.