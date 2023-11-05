Faciadan dönüldü: Otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı!

Bursa’da otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.11.2023 - 08:36
Faciadan dönüldü: Otomobil Bursaray'ın bariyerine çarptı!
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Feci kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak Bursaray’ın bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta şoför Mustafa G. (35) ve yolcu konumunda bulunan Samet S. sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kaza sonrası yolda metrelerce trafik oluştu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar, sıkıştıkları araçtan kurtarıldı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.  Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.


112 Acil Bursaray Bursa

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