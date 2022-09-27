Faciadan dönüldü... Otomobil köprüden raya düştü: 3 yaralı

Sivas'ta, çarpışma sonucu kontrolden çıkan iki otomobilden biri, köprüler arasındaki boşluktan tren yoluna düştü. Kazada 3 kişi, yaralandı.

DHA
27 Eylül 2022 Salı, 10:15
Faciadan dönüldü... Otomobil köprüden raya düştü: 3 yaralı
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Yenişehir Mahallesi'nde Sivas-Erzincan çevre yolu üst geçidinde, 27 Eylül Salı günü saat 08.00 sıralarında O.K. (49) yönetimindeki 58 NR 988 plakalı otomobil, M.Y.'nin (22) kullandığı 58 FZ 518 plakalı otomobille Kayseri Köprüsü üzerinde çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

O.K.'nin otomobili, kontrolden çıkarak bariyerleri kırıp, üst geçit köprüleri arasındaki boşluktan demir yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile köprüden düşen otomobildeki O.Y., yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köprü üzerindeki araç, çekiciyle kaldırılırken trafik akışı sağlandı. Raydaki aracın kaldırılması için de çalışma başlatıldı. 


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