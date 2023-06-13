Pendik'teki cinayette ayrıntılar ortaya çıktı: Kulağını ısırdığı için öldürmüş

Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:57

Güncelleme: 13.06.2023 - 16:57

Pendik, Çamçeşme mahallesinde 12 Haziran Pazar günü saat 17.10 sıralarında meydana gelen olayda bir ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun, evine gireceği sırada bıçaklı bir kişinin saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli kişinin kaçış yolu tespit edilerek inceleme başlatıldı.

Bir evin bahçesinde yapılan aramada bir tabanca ile, siyah renkli bere ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet siyah saplı ekmek bıçağı ele geçirildi.

Şüpheli bahçeye girdiği ve bahçeden çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli Özkan A.’yı gözaltına aldı. Ağabeyi Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

KULAĞINI ISIRDIĞI İÇİN...

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada Özkan A.’nın bir süre önce Ömer Coşkun ile kavga ettiği belirlendi. Bu kavga sırasında Ömer Coşkun’un kulağını ısırmasını hazmedemeyen Özkan A.’nın saldırıyı intikam amacıyla planladığı tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Özkan A. ile Hakan A. adliyeye sevk edildi.