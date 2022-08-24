Faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu minibüsü, alev alev yandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolcu minibüsünde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziemir-Buca seferinin yapıldığı, 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi yakınlarında alev aldı. Şoför, aracı hemen yol kenarına çekip, az sayıdaki yolcuyu tahliye etti.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, şoför de alevleri söndürmeye çalıştı.
İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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