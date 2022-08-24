Faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu minibüsü, alev alev yandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yolcu minibüsünde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:32
Faciadan dönüldü: Seyir halindeki yolcu minibüsü, alev alev yandı
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Gaziemir-Buca seferinin yapıldığı, 35 M 8964 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi yakınlarında alev aldı. Şoför, aracı hemen yol kenarına çekip, az sayıdaki yolcuyu tahliye etti.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, şoför de alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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