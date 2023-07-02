Faciadan dönüldü... Su ısıtıcısı evi yaktı!
Düzce’de bir evde su ısıtıcısından çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Alev alev yanan evdeki yangını söndürmeye çalışan genç kız yaralandı.
Aziziye Mahallesi’nde 983. Sokak üzerinde, Talih Yıldırım’a ait evde su ısıtıcısından yangın çıktı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri apar topar evden çıkarken, alevleri söndürmek isteyen evin genç kızı Z.Y. cam kesmesi sonucu yaralandı.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.
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