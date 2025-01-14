Faciadan dönüldü... Yorgun mermi çatıyı deldi!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir evin çatısını delerek evin balkonuna düşen yorgun mermi korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, Hasanbey Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi bir evin çatısına isabet etti.
Çatıyı delerek evin balkon kısmına düşen yorgun mermi korkuya sebep oldu.
Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, çatı kısmında delik oluştu.
Etiketler: #sakarya #yorgun mermi #mermi
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