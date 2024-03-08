Faciadan son anda dönüldü: Freni patlayan TIR, korku dolu anlar yaşattı!

Erzincan’da, freni patlayan TIR endişeye neden oldu. TIR, trafik polislerinin de tedbir almasıyla herhangi bir kazaya neden olmadan durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:48
Faciadan son anda dönüldü: Freni patlayan TIR, korku dolu anlar yaşattı!
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Sivas istikametinden Erzincan’a gelen TIR’ın Sakaltutan Geçidinden rampa aşağı inerken freni patladı.

Frenin tutmadığını anlayan sürücü bir yandan aracı kontrol ederek durumu telefonla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine trafik polisleri güzergaha sevk edilerek yol boyunca tedbir aldılar.

Kavşaklardaki araç trafiği boşaltılarak çevre yolu üzerinde freni patlayan TIR herhangi bir kazaya neden olmadan kontrollü bir şekilde durduruldu.

TIR polis nezaretinde frenlerinin onarımı için sanayiye götürüldü.


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