İstanbul Sabancı Center’da çıkan yangın paniğe neden oldu

Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:52

Güncelleme: 25.03.2024 - 17:52

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Sabancı Center'ın garajında elektrik panosunda yangın çıktı.

Yangın esnasında içeride bulunan çalışanlar panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ölen ya da yaralanan olmazken, yangın maddi hasara neden oldu.