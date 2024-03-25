İstanbul Sabancı Center’da çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul’da bulunan Sabancı Center’ın garajında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:52
İstanbul Sabancı Center’da çıkan yangın paniğe neden oldu
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Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Sabancı Center'ın garajında elektrik panosunda yangın çıktı.

Yangın esnasında içeride bulunan çalışanlar panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ölen ya da yaralanan olmazken, yangın maddi hasara neden oldu.


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