Yangın faciası... 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:04

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:04

Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta, Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği müstakil evde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşında oldukları öğrenilen çocukları kurtarmaya çalıştı.

Pencereye dayanan merdivenden içeri giren itfaiyeci, içerideki dumandan etkilenen 3 çocuğu dışarı çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Muhammed'in kurtarılamadığı öğrenildi.

Diğer iki çocuğun ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.