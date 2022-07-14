Facianın eşiğinden dönüldü: Tatilcilerin yaktığı mangal bir mahalleyi küle çevirecekti
Tekirdağ’da tatilcilerin mangal yapmasıyla çıkan yangın bir mahalleyi küle çevirecekti.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi’nde tatilcilerin yaktığı mangaldan otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı.
Rüzgârla birlikte ilerleyerek sahilde bulunan evlere doğru ilerleyen alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile söndürüldü.
Yurttaşların bahçe hortumları ile itfaiyeye destek vererek büyümeden söndürülen yangının kesin çıkış nedeni ve mangal yaktığı iddia edilen şahısların tespiti ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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