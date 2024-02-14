Meclis'te maden faciasına ilişkin araştırma komisyonu kuruldu!
TBMM'de Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kayması ve 9 işçinin toprak altında kalması nedeniyle araştırma komisyonu kuruldu
TBMM Genel Kurulu'nda Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon 3 ay süreyle çalışacak.
Komisyon gerektiğinde incelemelerde bulunmak üzere il dışında da çalışacak.
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