Fadıl Akgündüz: Ben ve yeğenim tutuklu olarak yargılanmamız nedeniyle mağduriyet yaşıyoruz

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:24

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:46

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, kendisiyle birlikte akrabalarının da sanık olduğu davada savunma yaptı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fadıl Akgündüz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Fadıl Akgündüz savunmasında, "2013 yılında FETÖ'nün dershanelerin kapatılma sürecinde örgüt bize karşı kara propaganda başlattı. Medyada yer alan haberlerle dava yönlendirilmeye çalışıldı. O süreçte yurt dışında olmama rağmen yurt dışından geldim. Her ne hikmetse benim tutuklanacağımı da biliyorlardı. Benzer şekilde geçen celse de duruşma öncesi sosyal medyada tutuklanacağıma yönelik yaygara koparıldı ve akabinde tutuklandım. Hukuk bilen bir insanım, ayrıca milletvekilliği de yapmış bir insanım. Bu yargılama sonucunda beraat edeceğim ve adaletin mutlaka yerini bulacağına inanıyorum. Ben ve yeğenim tutuklu olarak yargılanmamız nedeniyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Ben bir şekilde bu süreci tamamlayıp insanların mağduriyetlerini gidereceğim. Tutuksuz yargılanmamı ve beraatımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanık Mehmet Salih Obut ise savunmasında bilirkişi raporunun ortada olduğunu söyleyerek, "Söz konusu MASAK raporunda da adım geçmemiştir, bilgim de yoktur. İyi niyetli, güvenilir ve bilgili olduğum için bana imza yetkisi verildi. Ayrıca kendisinin yeğeni olduğum için bana imza yetkisi verilmiştir. Ben bu yüzden buradayım, imza yetkim olduğu için. Bu işin çözüme kavuşması en çok beni sevindirecek bir olay olur. Dolayısıyla tutuksuz olarak yargılanmayı ve beraatımı talep ederim" diye konuştu. Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti. Şikayetçi avukatları ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Heyet ayrıca, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

SAVCI AKGÜNDÜZ İÇİN 6 BİN 140 YILA KADAR HAPİS TALEP ETMİŞTİ

27 Ocak tarihli duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık için ceza 6 sanık için ise beraat talep etti. Mütalaada, Fadıl Akgündüz için 614 mağdura karşı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan bin 842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yeğeni Mehmet Salih Obut için ise bin 803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Avniye Obut ile İbrahim Obut hakkında bin 800 yıldan 6 bin yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar Mehmet Fatih Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Fidan Kılbaş, Hüseyin Yiğit, Bilgihan Kurtoğlu yeterli delil elde edilemediğinden beraat istendi. Duruşma sonunda sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmalarına karar verilirken, diğer sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.