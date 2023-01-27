Son dakika... 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında tutuklama kararı
Son dakika haberi... 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un bugünkü duruşmada tutuklanmalarına karar verildi.
İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Duruşmaya, Siirt'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Fadıl Akgündüz ile yeğeni Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı. Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Daha sonra Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.
İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞ OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.
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