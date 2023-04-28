Fadıl Akgündüz mağdurları konuştu: Cezayı az bulduk ama içeride kalmasından memnunuz

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:44

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:45

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

2 BİN 504 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Fadıl Akgündüz, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası konuşan mağdur Tahsin Şenol, "Yine de 2 bin 500 yıl ceza almıştır. Ama bu kadar insanı da mağdur etmiştir. Bundan dolayı en azından içeride kalmasından memnunuz. Yine de adalet yerini bulmuştur. Biz hem tahliye olmasın, hem de zararımızın giderilmesi lazım. Davanın hukuki boyutu da vardır. İnşallah öbür davaları da kazanarak hakkımızı alacağız" dedi.

Mağdur Nuh Sarıkaya ise "İnanmıyoruz. Çıksa bile kesinlikle hiçbir kimseye hakkını ödemez. Bu gibi insanların içeriden çıkmaması lazım" diye konuştu.

"BÜTÜN ZARARIN ÖDENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold'a yerleştiler gibi bir iddiası oldu, işgal ediyor diye bir açıklaması vardı" sorusu üzerine mağdur avukatlarından Yaşar Metehanoğlu, "Tapulu malım evime giriyorum. İşgalci sayılmam mümkün değil. Site yöneticisi olan kardeşim Caprice Gold'da kalıyor. Bütün mal varlığını, 21 dairesini Jet Fadıl'a kaptırdı" dedi.

Kaymakama şikayet edildiklerini de belirten Metehanoğlu, kat mülkiyeti kanununa göre herkesin malını koruma hakkı olduğunu belirtti.

Metehanoğlu, "Parayı verdiğimizden bu yana 13 yıl geçti. 12 katlı evini veren oldu, arabasını veren oldu. 12 seneden sonra parasını kaptıranların çoğu öldü, bir kısmı boşandı. Bir kısmı hasta oldu. Bir kısmı aklını kaybetti. Bütün bu zarar ziyanın ödenmesi mümkün değil" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TESCİLLİ DOLANDIRICIDAN KURTARDIK"

Fadıl Akgündüz'ün duruşmada rahatsızlığını da anlattığını belirten Tahsin Şenol, "Bizim de ne kalbimiz, ne böbreğimiz, ne dalağımız kaldı, ne ailelerimiz kaldı. Herkes perişan halde. Tutukluluğunun devam etmesinden memnunuz. Emsal teşkil edecek inşallah" diye konuştu.

Bir mağdur ise "Bu davayı açmakla aslında Türkiye'yi tescilli dolandırıcıdan kurtardık" dedi.