TDP lideri Mustafa Sarıgül'den benzin tepkisi: Zamlara yetişemiyoruz

10 Şubat 2022 Perşembe, 15:09

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, benzin aldığı görüntüleri TikTok hesabından paylaşarak akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlara tepki gösterdi.

Benzin istasyonunda çalışan görevliyle konuşan Sarıgül, ekim ayından bu yana benzin fiyatının 7,5 TL'den 16 TL'ye doğru gitmesini eleştirdi. 3 ay önce 400 liraya dolan bir deponun artık 700 liraya dolduğunu öğrenen Mustafa Sarıgül, ''Zamlara artık yetişemiyoruz, lanet olsun'' dedi.

İşte o anlar: