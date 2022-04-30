Fahrettin Koca'dan 'eksi vaka sayısı' açıklaması: Sistemler arasında senkronizasyon hatası yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü (Covid-19) salgınında aktif vaka sayısının eksi 4 bin 716'ya düşmesiyle ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Verilerin tutulduğu sistemler arasında, senkronizasyon hatası yaşandı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:17
Fahrettin Koca'dan 'eksi vaka sayısı' açıklaması: Sistemler arasında senkronizasyon hatası yaşandı
Abone Ol google-news

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye’de eksi 4 bin 716 olan vaka sayıları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 'düzeltme' geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Türkiye’de şimdiye kadar 15 milyon 30 bin 321 vaka tespit edildi, 98 bin 760 kişi yaşamını yitirdi, 14 milyon 936 bin 277 kişi iyileşti.

Bu sayılara göre Türkiye’de dün itibariyle aktif vaka sayısı eksi 4 bin 716.

"SENKRONİZASYON HATASI"

Bakan Koca, söz konusu hatayla ilgili şunları söyledi:

  • Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259 dur.

fahrettin koca Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler