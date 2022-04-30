Fahrettin Koca'dan 'eksi vaka sayısı' açıklaması: Sistemler arasında senkronizasyon hatası yaşandı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:17

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye’de eksi 4 bin 716 olan vaka sayıları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 'düzeltme' geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Türkiye’de şimdiye kadar 15 milyon 30 bin 321 vaka tespit edildi, 98 bin 760 kişi yaşamını yitirdi, 14 milyon 936 bin 277 kişi iyileşti.

Bu sayılara göre Türkiye’de dün itibariyle aktif vaka sayısı eksi 4 bin 716.

"SENKRONİZASYON HATASI"



Bakan Koca, söz konusu hatayla ilgili şunları söyledi:

Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259 dur.