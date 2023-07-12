Ümit Özdağ'ın ardından Zafer Partisi heyetine de 'sınır' engeli

Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:58

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:01

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yardımcılarından oluşan heyetle birlikte Suriye'de savaşın bittiğini göstermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkeye gideceğini açıklamıştı. Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın ülkeye giriş vizesi Suriye hükümeti tarafından iptal edilmişti.

Bunun üzerine Zafer Partisi heyeti, programı gerçekleştirmek üzere Özdağ olmadan Suriye'ye hareket etmişti.

Zafer Partisi heyetinde; eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nezih İlter Karaman bulunuyordu.

KAPIDAN ÇEVRİLDİLER

Son olarak Suriye'ye gitmek isteyen Zafer Partisi heyetinin de sınırı geçmesine izin verilmedi. Heyetten sadece 1 Suriye'ye alındı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Gürel, "Bizim heyetimiz en sonunda 3 kişiye indi. Fikret Bayır ve Nezih Karaman ile birlikte dün akşam Suriye sınırına geldik. Nezih Karaman'ın pasaportu normal olduğu için onu Suriye'ye kabul ettiler. Ama benimki diplomatik pasaport, Fikret Bayır'ın yeşil pasaport olduğu için girişimizi kabul etmediler. Halbuki ben 2016'da Suriye'ye Yurt Gazetesi adına geldiğimde diplomatik pasaportum sorun yaratmamıştı. Ben de başka belgeyle geçmeyi reddettim. Şimdi Beyrut'tayız. Genel Başkan Yardımcısı Nezih Karaman Suriye'ye geçti. Gerekli görüntüleri paylaşacak. Amacımız Suriye'de artık savaşın bittiğini elimizle göstermekti. Bu amaç gerçekleşecek" dedi.