Faik Öztrak'tan rekor kıran cari açık verilerine tepki: Bu kadar haltı siz neden yediniz?

11 Şubat 2022 Cuma, 13:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Cari dengenin aralık ayında 3,84 milyar dolar açık verdiği açıklandı. Böylelikle cari dengede 1,5 yılın en yüksek aylık açığı kaydedildi.

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla AKP hükümeti'ni ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirdi. Öztrak, TL'deki olağanüstü değer kaybına değinerek açıklanan cari açığın nasıl rekor kırdığını adım adım anlattı.

CHP Sözcüsü Öztrak, şu açıklamaları kaydetti:

''2021 Aralık ayında "köpük alıyoruz" diyerek sebep oldukları finansal türbülans, ödemeler dengesi rakamlarında da kendini gösteriyor. Rakamlara bakınca ister istemez "ağa ile marabanın biz bu haltı niye yedik?" fıkrası akıllara geliyor. Amaç neydi? Ne hasıl oldu?





Döviz şahlandıkça "rekabet gücü artıyor" dediler. "Cari denge düzeldikçe, enflasyon da düşecek" dediler. "Faiz sebep enflasyon sonuç" safsatası için bolca mürekkep tükettiler. Sonuç: TL'deki olağanüstü değer kaybına rağmen, cari açık düşmek bir yana, 2021 son üç ayında arttı.





2021 Aralık ayında: 3,8 milyar $ ile 2021’in en yüksek cari açığı verildi. Bilinen kanallardan 1,2 milyar $ ülkeden kaçtı. Bilmediğimiz kanallardan kaçan para ise 8,7 milyar $. Aralık ayında 13,8 milyar $ döviz rezervi yakıldı.





Aralık ayında kaynağı belirsiz para çıkışı 8,7 milyar $ ile, tarihimizde tek bir ayda ülkeden kaçan en yüksek para miktarı. Bunun sebeplerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Sermaye hareketlerine kontrol gelecek beklentisi mi bu kaçışı tetikledi, yoksa başka bir hikâye mi var?





Yine Aralık ayında yakılan 13,8 milyar dolarlık rezerv de bir başka rekor. 2020 Mart ayında yakılan 16,6 milyar dolarlık rezervin ardından, bu tek bir ayda yakılan en yüksek rezerv miktarı. Malum 2020 Mart ayında Damat pandemiyi fırsata çevirip, rezerv yakmaya hız vermişti.





Tüm bu yıkımın sonunda elde ne kaldı? İtibarı sıfırlanmış Türk Lirası. Artan dolarizasyon. Şahlanan enflasyon. Düşmeyen cari açık. Artan piyasa faizleri. Kamu mali dengelerine eklenen ilave yükler.





Gerçekten bu kadar haltı siz neden yediniz? Yoksa oynadığınız oyunun amacı, milleti açlığa mahkûm edip, kaybettirdiğiniz özgürlüklerini unutturmak mı? Oynadığınız oyun yoksa, sırf bundan mı ibaret?''