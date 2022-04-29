Faik Öztrak'tan DEVA Partisi açıklaması: Bilal'e anlatır gibi anlatayım

29 Nisan 2022 Cuma, 14:57

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine dair düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİLAL'E ANLATIR GİBİ ANLATAYIM..."

Öztrak, “DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Seçim yasasına dair bir adım olabilir’ dedi. CHP de seçime kendi logosuyla mı girecek? Altılı masada bir dağılma söz konusu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu soruyu soranlara, sorduranlara, Bilal’e anlatır gibi anlatayım. Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bakınız bundan bir önceki seçimde YSK’nin bastırdığı pusula… Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin”