Fail farklı, savunma aynı: Boşandığı kadını vurdu, 'Seviyorum' dedi!
Adana’da bir erkek, eski eşini kendisiyle barışmak istemediği için tabanca ile vurarak yaraladı. Seyhan araştırma polisinin tahkikatı sonucu yakalanıp tutuklanan şüphelinin "Karımı seviyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde 25 Şubat’ta, yabancı uyruklu Esma El H. (25), eşi Elabid A.’dan (26) ayrıldı.
Barışmak isteyen Elabid A., Esma El H.’in çalıştığı işyerine gitti. Eski eşi barışmayı kabul etmeyince Elabid A. tabancasını çıkartarak defalarca ateş açı, kaçtı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Açılan ateş sonucu Esma El H., sırt, karın ve baş kısmına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de , şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelinin saklandığı adres belirlendi, operasyon düzenlenerek kıskıvrak yakalandı.
PİŞKİN SAVUNMA
Emniyete götürülen şüpheli Elabid A.," Ben eşimle barışmak istedim, fakat o istemedi. Bir anlık sinir ile olayı gerçekleştirdim. Karımı seviyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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